В Подмосковье помогли родить пациентке с нарушением сердечного ритма

В Московский областной НИИ акушерства и гинекологии им. В. И. Краснопольского (МОНИИАГ) поступила 37-летняя женщина на 33-й неделе беременности, у которой наблюдалось выраженное сердцебиение в сочетании с неполной блокадой проводящих путей сердца. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

Кардиолог МОНИИАГ Сергей Мравян уточнил, что на фоне нарушений проводимости, которые были вызваны перестройками организма, специалисты не могли применить традиционную антиаритмическую терапию.

«После тщательного обследования и консультации с врачами-гинекологами было принято решение о пролонгировании беременности в условиях стационара», — рассказал кардиолог МОНИИАГ Сергей Мравян.

По его словам, женщине назначили терапию для улучшения обменных процессов в сердце, которая помогла снизить частоту сердечных сокращений. Однако через несколько недель у нее повторно развилось критически высокое сердцебиение — до 240 ударов в минуту, поэтому ей провели родоразрешение путем кесарева сечения. Она родила здорового мальчика, после родов сердечный ритм пациентки восстановился самостоятельно. В дальнейшем ей предстоит пройти лечение, чтобы нормализовать работу сердца.

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