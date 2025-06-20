В Подмосковье помогли восстановить права детей на льготные лекарства

Заместитель прокурора Московской области Сергей Рокитянский помог восстановить права несовершеннолетних детей на льготное лекарственное обеспечение, за этим в ходе личного приема к нему обратилась жительница Подмосковья. Об этом сообщает Прокуратура Московской области.

Люберецкая городская прокуратура в ходе проверки выяснила, что ее детям назначили комплексную терапию. Однако медицинская организация длительное время не выдавала лекарства, поэтому женщине пришлось приобретать их самостоятельно.

Чтобы устранить нарушения, главному врачу ГБУЗ МО «Люберецкая областная больница» внесли представление. В результате его привлекли к дисциплинарной ответственности. Женщине также выплатили компенсацию за самостоятельно приобретенные препараты.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье зафиксировали увеличение количества преступлений.