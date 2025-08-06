В Подмосковье после ЭКО родилось более 1,2 тыс. детей

С начала 2025 года в Подмосковье после экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) родилось более 1,2 тыс. детей, процедура доступна женщинам бесплатно, по полису ОМС при наличии медицинских показаний. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Иногда женщина не может забеременеть естественным путем, но, благодаря современным технологиям, она может узнать радость материнства», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Пациенткам также доступен криоперенос — метод, который позволяет использовать эмбрионы, полученные в предыдущем цикле ЭКО и сохраненные в специальном температурном режиме.

Для получения услуги нужно оформить квоту. Узнать подробнее об этом можно по ссылке.

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