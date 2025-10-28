В Подмосковье после вмешательства прокуратуры участнику СВО предоставили выплату

В Подмосковье после вмешательства прокуратуры Московской области участнику специальной военной операции предоставили единовременную денежную выплату. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Областная прокуратура провела проверку по обращению участника СВО после того, как Министерство социального развития Московской области отказало ему в назначении единовременной денежной выплаты в связи с несоответствием предоставленных им документов.

После обращения в ведомство заявитель получил помощь в сборе полного пакета документов, необходимого для оказания государственной услуги. Ему уже перечислили выплату в размере 500 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье за девять месяцев совершили более 53 тыс. преступлений.