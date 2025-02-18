В Подмосковье поставили на кадастр еще почти 20 новостроек

С начала 2025 года Управление Росреестра по Подмосковью поставило на государственный кадастровый учет 15 многоквартирных домов, рассчитанных в общей сложности более чем на 6 тыс. квартир. Об этом сообщает Министерство имущественных отношений Московской области.

Так, три многоквартирных дома поставили на кадастр в Красногорске, по два — в Кашире и Пушкино. Еще по одной новостройке зарегистрировали в Шатуре, Дмитровском округе, Электростали, Химках, Ленинском, Котельниках, Коломне и Одинцово.

«Высоких темпов строительства на территории региона удалось добиться благодаря активной работе с Правительством Московской области», — отметила начальник отдела государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав Елена Шейкина.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье важно не снижать темпы расселения аварийного жилья.