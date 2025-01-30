В Подмосковье поставили на кадастр футбольное поле на стадионе «Торпедо»

Управление Росреестра по Подмосковью поставило на государственный кадастровый учет футбольное поле на стадионе «Торпедо» в Люберцах. Об этом сообщает Министерство имущественных отношений Московской области.

«Управление продолжает совместную работу с Правительством Московской области для активного развития социальной инфраструктуры и формирования комфортной городской среды в интересах граждан и бизнеса», — отметила заместитель руководителя Управления Росреестра по Московской области Дарья Проникова.

Площадь поля превышает 7 тыс. кв. м, его трибуны смогут единовременно разместить более 1,5 тыс. зрителей. Сейчас на стадионе 1965 года постройки проводится реконструкция, она проходит в рамках областной госпрограммы «Строительство объектов социальной инфраструктуры». Проект предусматривает футбольное поле, новый физкультурно-оздоровительный комплекс и другие спортивные объекты, их введут в работу в 2025 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в 2025 году построят три новых ФОКа.