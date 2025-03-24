В Подмосковье поставили на кадастр новостройки более чем на 2 тыс. квартир

Управление Росреестра по Подмосковью в феврале 2025 года поставило на государственный кадастровый учет восемь многоквартирных домов, рассчитанных в общей сложности более чем на 2,1 тыс. квартир, их площадь составляет более 166,2 тыс. кв. м. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Так, две новостройки поставили на кадастр в ЖК «Прибрежный парк» в Домодедово, по одной — в ЖК «Мой город» в Павлово-Посадском, ЖК «Ново-Молоково» в Ленинском, в ЖК «Новый Благодар» — в Волоколамском, в деревне Семенково в Одинцовском, ЖК «Соболевка» в Щелковском и ЖК «Феникс» в Дубне.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье важно не снижать темпы расселения аварийного жилья.