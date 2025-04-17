В Подмосковье поставили на кадастр новостройку в ЖК «Одинцово-1»
Новостройку в ЖК «Одинцово-1» поставили на кадастр в Подмосковье
Фото: [ПИК]
В Одинцовском округе на территории ЖК «Одинцово-1» поставили на кадастровый учет новый дом. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.
Это позволит дольщикам оформить право собственности на квартиры, прикрепиться к поликлинике, записать детей в образовательные учреждения и не только.
В новом доме на первых этажах разместили коммерческие помещения. На придомовой территории появились детские игровые и спортивные площадки, зоны для отдыха взрослого населения.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье важно не снижать темпы расселения аварийного жилья.