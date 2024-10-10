Завод по производству препаратов для лечения ревматических заболеваний и онкологии появился в Подмосковье

Компания «Аргументум Фарма» построила в Подмосковье научно-производственный фармацевтический комплекс для производства лекарственных препаратов, которые предназначены для лечения онкологических, ревматических и сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Компания уже завершила строительство здания и до конца года планирует заниматься благоустройством прилегающей к предприятию территории и внутренней отделкой помещений. На следующий год запланирована установка и наладка оборудования. Первую очередь фармацевтического комплекса, где будет создано не менее 100 рабочих мест для жителей Подмосковья, компания сможет запустить уже в следующем году», — сообщила заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

По ее словам, проект запустят полностью в течение четырех лет, в его реализацию вложат 1,8 миллиарда рублей. Новый комплекс площадью свыше 6,5 тысячи квадратных метров возвели на территории особой экономической зоны «Дубна», на первом этапе компания будет производить около 60 миллионов единиц препаратов в год. Многие из них станут импортозамещающими и будут входит в перечень жизненно необходимых и важнейших (ЖНВЛП).

Генеральный директор компании «Аргументум Фарма» Олег Левченко добавил, что все лекарственные препараты будут проходить строгий контроль с использованием самого современного лабораторного оборудования на всех стадиях производства.

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