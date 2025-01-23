В Подмосковье построят 10 новых детских садов

В 2025 году в Подмосковье построят и введут в эксплуатацию 10 детских садов, включая учреждение, рассчитанное на 560 мест, в Люберцах. Об этом сообщает Московская областная Дума.

«Президент страны [Владимир Путин] неоднократно подчеркивал, что тема демографии остается ключевой. Мы по-прежнему уделяем особое внимание созданию максимально комфортных условий для семей с детьми в нашем регионе. Это комплексная работа, важной ее составляющей также является создание новых мест в садиках», — сказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

В этом году детские сады появятся также в Сергиево-Посадском округе, Химках, Домодедово, Истре, Лобне, Раменском, Солнечногорске и Щелково.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что современную школу откроют в Подольске в 2025 году.