В Подмосковье построят две молочно-товарные фермы

В 2025 году в Подмосковье введут в эксплуатацию две молочно-товарные фермы общей мощностью 22,9 тыс. тонн молока в год, их строят в рамках инвестпроектов. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«Один из проектов на 1,2 тыс. голов дойного стада реализует АО Племзавод «Повадино» в Домодедово. Также строительство фермы на 800 голов ведет ООО «МТФ Елгозино» в Клину. Увеличение мощностей повышает продуктивность региональных хозяйств», — отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных.

В ведомстве добавили, что в 2024 году в подмосковных сельскохозяйственных организациях произвели более 621 тыс. тонн сырого молока. При этом в 15 региональных предприятиях продуктивность коров превысила 10 тонн молока на голову. Среди лидеров по валовому производству молока — ООО «Ступинская Нива», Племзавод «Пойма» — филиал ФНЦ «ВИК им. В. Р. Вильямса» и АО «Агрофирма «Сосновка».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что объем инвестиций в Подмосковье в 2024 году составил почти два триллиона рублей.