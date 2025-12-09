В Подмосковье построят музей ретроавтомобилей. Он будет возведен вдоль новой трассы М-7 Волга в Богородском округе, сообщает Главное управление государственного строительного надзора Московской области.

Площадь двухэтажного здания составит более 3 тыс. кв. м. На первом этаже обустроят гардероб, небольшой выставочный зал, служебные и технические помещения. На втором этаже будет располагаться экспозиционный зал.

Единовременная выставка будет включать до 50 экспонатов — отечественных и зарубежных автомобилей эпохи СССР. Максимальная численность экскурсионных групп не будет превышать 30 человек.

Завершить строительство музея и открыть его планируется в 2027 году.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об уникальных выставках, которые будут проходить в музеях региона зимой.