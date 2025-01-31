В Подмосковье построят новый медицинский центр

Сейчас на объекте идут подготовительные работы. Помощь в реализации проекта окажут специалисты Центра содействия строительству при Правительстве Московской области, они уже помогли получить все необходимые согласования и разрешение на строительство.

В здании центра будет четыре этажа, его площадь составит 2,9 тыс. кв м. В нем разместят кабинеты компьютерной томографии и вакцинации, помещение для подготовки гипса, кабинеты врачей, процедурные и другие помещения.

Реализация проекта принесет в экономику региона 500 млн рублей инвестиционных средств и позволит создать порядка 100 новых рабочих мест. Завершить работы планируют во втором квартале 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии здравоохранения в Подмосковье.