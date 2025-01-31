В Подмосковье построят новый медицинский центр
Строительство нового медцентра стартовало в Подмосковье
Фото: [Главное управление государственного строительного надзора МО]
В Красногорске началось строительство нового медицинского центра, застройщиком выступает компания «СтройДорСервис». Соответствующее извещение поступило в Главное управление государственного строительного надзора Московской области.
Сейчас на объекте идут подготовительные работы. Помощь в реализации проекта окажут специалисты Центра содействия строительству при Правительстве Московской области, они уже помогли получить все необходимые согласования и разрешение на строительство.
В здании центра будет четыре этажа, его площадь составит 2,9 тыс. кв м. В нем разместят кабинеты компьютерной томографии и вакцинации, помещение для подготовки гипса, кабинеты врачей, процедурные и другие помещения.
Реализация проекта принесет в экономику региона 500 млн рублей инвестиционных средств и позволит создать порядка 100 новых рабочих мест. Завершить работы планируют во втором квартале 2026 года.
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