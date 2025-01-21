В Подмосковье построят ЖК «Ярославский квартал»

В Мытищах построят новый жилой комплекс «Ярославский квартал», компании «ПИК» уже выдали разрешение на строительство многоэтажного дома, рассчитанного на 600 семей. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Общая площадь новостройки составит более 39,3 тыс. кв. м, в ней разместят квартиры от однокомнатных до трехкомнатных различных планировок. На прилегающей территории появятся площадки для игр и отдыха. На территории жилого квартала планируют построить восемь корпусов, школу, детский сад, многоуровневый паркинг, а также помещения под магазины, кафе и другие полезные сервисы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье важно не снижать темпы расселения аварийного жилья.