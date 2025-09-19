В Подмосковье поступило более 2 тыс. онлайн-заявок на получение справок из военкоматов

С начала 2025 года комплексной услугой по выдаче справок военных комиссариатов воспользовались более 2 тыс. жителей Подмосковья, она размещена на региональном портале госуслуг. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Услуга позволяет пользователям получить 25 видов справок по одному заявлению, они могут потребоваться для оформления пенсии, пособий и других льгот. Для подачи заявки нужно авторизоваться на портале через ЕСИА и заполнить онлайн-форму, найти услугу можно на портале в разделе «Документы» — «Справки и выписки».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.