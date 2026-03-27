В Подмосковье поступило около 12 тыс. заявлений на регистрацию брака
Фото: [istockphoto.com/kkshepel]
Свадебный сезон стартовал в Подмосковье. В регионе подано уже около 12 тыс. заявлений на регистрацию брака, сообщает Министерство социального развития Московской области.
«Все больше пар выбирают выездные площадки — парки, усадьбы и общественные пространства, которые позволяют провести церемонию в комфортной и красивой обстановке», — отметила вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.
В числе самых популярных площадок — с Парк культуры и отдыха им. Олега Степанова в Серпухове, усадьба «Гребнево» в Щелково, усадьба «Кривякино» в Воскресенске.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил команды из региона с выходом в финал конкурса «Это у нас семейное».