В Подмосковье поступило около 12 тыс. заявлений на регистрацию брака

Свадебный сезон стартовал в Подмосковье. В регионе подано уже около 12 тыс. заявлений на регистрацию брака, сообщает Министерство социального развития Московской области.

«Все больше пар выбирают выездные площадки — парки, усадьбы и общественные пространства, которые позволяют провести церемонию в комфортной и красивой обстановке», — отметила вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.

В числе самых популярных площадок — с Парк культуры и отдыха им. Олега Степанова в Серпухове, усадьба «Гребнево» в Щелково, усадьба «Кривякино» в Воскресенске.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил команды из региона с выходом в финал конкурса «Это у нас семейное».