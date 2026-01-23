В Подмосковье поступило почти 400 заявок на регистрацию брака в День влюбленных

В Подмосковье было подано 355 заявлений на регистрацию брака 14 февраля, в День всех влюбленных. Об этом сообщает Министерство социального развития Московской области.

«Это на 15% больше, чем в прошлом году. Пары не только решили узаконить свои отношения, но и выбрали для своих свадеб красивые выездные площадки», — рассказал министр социального развития Московской области Андрей Кирюхин.

По его словам, самыми популярными площадками стали парк «Патриот», Культурный центр «Дубровицы» и парк-отель «Софрино». Наибольшее количество свадеб в этот день планируют провести в Коломне, Подольске и Мытищах.

Напомним, что подать заявление на регистрацию можно через портал госуслуг по ссылке. Узнать подробнее о регистрации брака, выездных площадках и организации свадеб можно на портале wedding.mosreg.ru.

