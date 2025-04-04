В Подмосковье предотвратили массовый заезд несовершеннолетних на питбайках

Полицейские в Жуковском предотвратили массовый заезд несовершеннолетних на питбайках с использованием трюков езды на задних колесах, о котором стало известно из мессенджеров. Об этом сообщает ГУ МВД России по Московской области.

Начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по региону Татьяна Петрова уточнила, что сотрудники Госавтоинспекции по Московской области, отдела по делам несовершеннолетних и патрульно-постовой службы полиции организовали рейд, чтобы пресечь противоправные действия. Они приехали на парковку, расположенную возле Дворца культуры на улице Фрунзе, где был организован сбор участников заезда, и установили пять несовершеннолетних, которые управляли питбайками. В отношении их законных представителей составили протоколы по ст. 5.35 КоАП РФ, в отношении двух из них — по ст. 12.7 ч.1 КоАП РФ.

Помимо этого, полицейские установили организатора встречи, которым оказался житель Раменского округа 2008 года рождения.

«С подростком и его законными представителями проведена разъяснительная беседа о недопущении правонарушений, предусмотренных ст. 20.2 КоАП РФ, а также вручено официальное предостережение о недопущении действий, создающих условия для совершения преступлений, административных правонарушений, разрешение которых отнесено к компетенции полиции, либо недопустимости продолжения антиобщественного поведения», — добавила Петрова.

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