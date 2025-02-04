В Подмосковье предпринимателям выдали около 7 млрд рублей в виде льготных займов

В 2024 году 35 подмосковных предприятий получили почти 7 млрд рублей льготных займов от федерального и регионального фонда развития промышленности, эти средства они направят на реализацию инвестиционных проектов по развитию производств. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«С учетом собственных средств компаний общий объем инвестиций в эти проекты превысит 12 млрд рублей. В результате реализации проектов в регионе появится порядка 1,3 тыс. новых рабочих мест», — рассказала заместитель председатель правительства Московской области — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Так, от российского фонда компаниям предоставили 4,6 млрд рублей в виде льготных займов, объем инвестиций в поддержанные проекты составил около 8 млрд рублей, от областного — почти 2,2 млрд рублей. Общая сумма инвестиций в них составляет более 4 млрд рублей. Так, например, займ получила компания «Белтелекабель» из Воскресенска, которая запустит производство кабельной продукции. Узнать подробнее о программах ФРП МО можно здесь.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что объем инвестиций в Подмосковье в 2024 году составил почти два триллиона рублей.