В Подмосковье представили рейтинг муниципальных бюджетных учреждений по содержанию территорий
Фото: [Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО]
В Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области подвели итоги работы муниципальных бюджетных учреждений (МБУ) по содержанию территорий за второй квартал текущего года.
Учреждения оценивали по нескольким показателям, в том числе по регулярности уборки территорий, укомплектованности штата, уровню компетенции руководства, обустроенности базы, работе контрактной службы.
В результате лидерами были признаны МБУ Щелково, Красногорска, Серпухова, Балашихи и Орехово-Зуево.
С организациями, которые не смогли попасть в «зеленую» зону рейтинга, провели анализ работы и дали им рекомендации по оптимизации деятельности.
