В Подмосковье представили рейтинг самых популярных госуслуг

На прошлой неделе в рейтинг самых популярных услуг, размещенных на региональном портале госуслуг, вошла онлайн-запись в детские сады. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

В ведомстве уточнили, что этой услугой воспользовались более 3,4 тыс. раз. Кроме того, более 19 тыс. заявок направили на получение услуги «Выписка из домовой книги», она возглавила рейтинг. В него также вошли запись в кружки и секции, выдача и замена социальных карт жителя региона и присвоение адреса.

Напомним, что услуги на портале оказывают в рамках нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.