В Подмосковье предупредили жителей о рисках засорения канализационных систем

Специалисты коммунальных служб Подмосковья обратились к жителям с предупреждением о необходимости соблюдения правил эксплуатации канализационных сетей. Сброс бытовых отходов в систему водоотведения приводит к образованию серьезных засоров, способных вызвать масштабные коммунальные аварии.

В Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Московской области сообщили, что только за один месяц сотрудники Мособлводоканала вывезли с очистных сооружений 350 тонн посторонних предметов и отходов.

Коммунальные службы призвали население отказаться от практики смыва в канализацию остатков пищи, влажных салфеток, подгузников, текстильных изделий, песка, шерсти домашних животных и наполнителя для кошачьих туалетов.

Напомним, что ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о планах по масштабной модернизации объектов водоснабжения и водоотведения в регионе.