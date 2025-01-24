В Подмосковье пресекли нарушения правил обращения с отходами

Инспекторы эконадзора Министерства экологии и природопользования Московской области совместно с полицейскими выявили два нарушения природоохранного законодательства в ходе проведения надзорных мероприятий в регионе. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

Первый случай произошел вблизи деревни Комлево Рузского округа, там удалось пресечь деятельность нелегального пункта приема строительных отходов и задержать самосвал, на котором доставлялся мусор. Аналогичный пункт обнаружили вблизи деревни Михайловская Слобода Раменского округа — там полицейские задержали два самосвала, экскаватор и бульдозер.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье работают горячая линия и портал по вопросам вывоза строительных отходов.