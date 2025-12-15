В Подмосковье пресекли попытку передачи наркотиков одному из обвиняемых
Фото: [пресс-служба МВД России]
Сотрудники оперативного управления ГУФСИН России по Московской области и ГУ МВД России по Московской области пресекли попытку адвоката передать наркотические средства одному из обвиняемых в ходе судебного заседания. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФСИН.
В сообщении уточнили, что запрещенные вещества были спрятаны в перманентный маркер. ГУ СК России по региону возбудил в отношении адвоката уголовное дело по ч. 3 ст. 228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств).
