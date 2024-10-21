Транспортировку более ста кубометров нелегальных отходов пресекли в Московской области

В Щелково и Раменском округе провели рейд, направленный на пресечение несанкционированной транспортировки отходов строительства, сноса и грунтов, в результате удалось предотвратить сброс строительного мусора объемом 160 кубических метров. Об этом сообщает Министерство экологии и природопользования Московской области.

Мероприятие провели сотрудники ведомства МВД РФ и Главного управления региональной безопасности Московской области. Они проверили 44 грузовика и выявили у восьми водителей отсутствие необходимых документов, подтверждающих право на перевозку отходов. В отношении них составили протоколы об административных нарушениях по ч. 1 ст. 8.2 КоАП РФ и ст. 6.26 КОАП МО.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поставил задачу максимально включиться в работу по поиску специалистов аварийных служб.