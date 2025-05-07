В Подмосковье приговорили к лишению свободы жителя Тверской области за мошенничество на 14,7 млн рублей

Жителя Тверской области приговорили к лишению свободы сроком на четыре года с отбыванием в исправительной колонии общего режима за мошенничество на общую сумму свыше 14,7 млн рублей, приговор по уголовному делу вынес Солнечногорский городской суд. Об этом сообщает прокуратура Московской области.

Мужчину признали виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). В ведомстве уточнили, что в период с декабря 2020 года по ноябрь 2022 года он познакомился с двумя женщинами из Новгородской и Тверской областей.

Под предлогом финансовых трудностей подсудимый убедил их одолжить деньги — от каждой пострадавшей он получил более 7 млн рублей. Суд удовлетворил гражданские иски потерпевших о компенсации причиненного материального ущерба в полном объеме. Приговор суда в законную силу не вступил.

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