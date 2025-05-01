В Шереметьево выявлена преступная схема, по которой обманывали бойцов СВО

В Шереметьево раскрыли схему обмана, в которой были замешаны таксисты и сотрудники полиции аэропорта, сообщает РИА Новости, ссылаясь на документы дела.

Суд арестовал 16 человек, среди которых правоохранители и таксисты, в том числе и главарь преступной банды Алексей Кабочкин. Согласно материалам дела, их обвинили в создании преступного сообщества, мошенничестве, вымогательстве, кражах.

Предварительно было установлено, что участники банды намеренно выбирали для обмана участников СВО. Для них завышали цены в такси. Изначально водители называли адекватную стоимость, но «по счетчику» она превращалась в баснословные суммы: от 40 до 122 тысяч рублей. Деньги брали переводами и через банковский терминал. При этом тем, кто отказывался платить, угрожали физическим насилием. Некоторых предварительно спаивали для сговорчивости.

Также стало известно о схеме, когда девушки подходили к участникам СВО и разыгрывали легенду про опоздание на рейс и отсутствие денег на такси.

По данным следствия, в преступную схему могли входить сотрудники правоохранительных органов, например, линейного управления МВД в аэропорту. Личности пока не установлены.

Всего известно о 18 преступных эпизодах обмана участников спецоперации.

Ранее сообщалось, что омская пенсионерка отправила преступникам свыше 28 млн рублей.