В Подмосковье приступили к осмотру лесопожарных станций в преддверии пожароопасного сезона

В Подмосковье специалисты филиалов ГАУ МО «Центрлесхоз» и ГАУ МО «Мособллес» приступили к еженедельным осмотрам готовности 28 лесопожарных станций к пожароопасному сезону. Об этом сообщает Комитет лесного хозяйства Московской области.

«Цель мероприятий — подойти к пожароопасному сезону максимально готовыми и обеспечить стабильную обстановку на территории всего региона», — рассказал председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов.

По его словам, специалисты оценят укомплектованность штата лесопожарных формирований и готовность специализированной техник к тушению пожаров. В ведомстве уточнили, что оперативный обмен информацией и контроль за обстановкой в регионе ведут с помощью региональной диспетчерской службы (РДС), интегрированной с Системой-112 Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.