В Подмосковье прививку от гриппа можно будет поставить в мобильных комплексах

В Подмосковье с 1 сентября стартует мобильная вакцинация от гриппа, сообщили в Министерстве здравоохранения Московской области. График выездов медицинских бригад на сентябрь доступен на официальном портале ведомства.

Мобильные комплексы будут выезжать в самые людные места — это территории у ж/д станций, ТЦ и автовокзалов. Таким образом, жители смогут пройти вакцинацию по дороге на работу.

Предварительная запись в мобильные комплексы не требуется. Все, что нужно, — взять паспорт и полис ОМС.

