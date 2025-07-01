В Подмосковье привлекут почти 230 «земских» медиков

В 2025 году в сельскую местность Подмосковья по программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер» планируют привлечь 203 врача и 23 фельдшера, они смогут получить денежную выплату в размере до 1,5 млн и 750 тыс. рублей соответственно. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Особое значение имеет развитие медицины на селе, чтобы жителям отдаленных территорий была доступна качественная медицинская помощь», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Участниками программ могут стать терапевты, педиатры, акушеры-гинекологи, онкологи и не только, подать заявку можно через кадровую службу своей медорганизации. Узнать подробнее об этой и других мерах соцподдержки медработников можно здесь.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о доходах врачей в Подмосковье.