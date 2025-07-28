В Подмосковье продлили программу выдачи сертификатов переселенцам из аварийного жилья
Жители аварийных домов Подмосковья подали 812 заявлений на сертификаты
Фото: [Министерство строительного комплекса МО]
В Подмосковье была продлена программа выдачи жилищных сертификатов переселенцам из аварийных домов. Об этом рассказали в Министерстве строительного комплекса Московской области.
В ведомстве отметили, что с 1 июня поступило 812 заявлений в 40 муниципалитетах. Больше всего заявлений подали жители Шатуры, Щелково и Каширы — 178, 82 и 56 соответственно. Совокупная площадь расселяемого жилфонда превышает 32,5 тыс. кв. м.
Подать заявление можно в администрации муниципалитета до 1 сентября. После получения сертификата его нужно реализовать до 1 октября.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о ходе расселения аварийных домов в регионе.