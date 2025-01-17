В Подмосковье продолжается капремонт Бронницкой детской школы искусств

В Подмосковье продолжается капитальный ремонт Бронницкой школы искусств, работы проходят в рамках областной госпрограммы за счет средств бюджета. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«Подрядчик завершил работы по демонтажу внутренних конструкций в здании Бронницкой школы искусств. Ведется устройство инженерных сетей», — говорится в сообщении.

Общая площадь здания составляет 762,1 кв. м. Строителям предстоит выполнить кровельные и фасадные работы, устройство входных групп, замену систем отопления, вентиляции, канализации, внутренние и другие работы. Завершить их планируют к началу сентября 2025 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что современную школу откроют в Подольске в 2025 году.