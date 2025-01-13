В Подмосковье продолжается капремонт общежития Красногорского колледжа

В Волоколамске продолжается капитальный ремонт общежития Красногорского колледжа, работы проходят в рамках областной госпрограммы за счет бюджета, их планируют завершить в 2025 году. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«На объекте работают 14 человек, четыре единицы техники. Строители продолжают демонтаж стен и полов внутри общежития, после приступят к отделочным работам», — говорится в сообщении.

Площадь здания составляет более 2,7 тыс. кв. м. Строителям предстоит провести кровельные и фасадные работы, утепление перекрытий, устройство водосточной системы, установку мебели и оборудования и не только.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что современную школу откроют в Подольске в следующем году.