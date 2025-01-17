В Подмосковье продолжается строительство завода по производству домокомплектов

В подмосковной Кашире продолжается строительство завода по производству домокомплектов из легкого бетона, завершить работы планируют в 2026 году. Об этом сообщает Главное управление государственного строительного надзора Московской области.

Инспекторы ведомства проверили ход проведения работ, сейчас на площадке возводят производственный и административно-бытовой корпуса, а также склад инертных материалов. Стройготовность объекта оценивается в 10%.

На заводе будут производить изделия из тяжелого и легкого бетона. В реализацию проекта вложат 2,8 млрд рублей, это позволит создать 300 новых рабочих мест.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что объем инвестиций в Подмосковье в 2024 году составил почти два триллиона рублей.