В Подмосковье продолжают устранять самозахват земли

В 2024 году муниципальный земельный контроль Подмосковья устранил самовольное занятие 4,7 тыс. земельных участков, что на 900 больше показателей предыдущего года. Об этом сообщает Министерство имущественных отношений Московской области.

Наибольший объем работы провели в Богородском округе, Орехово-Зуевском, Подольске, Дмитровском и Домодедово.

«В прошлом году в бюджет городских округов Подмосковья в результате перераспределения земельных участков поступило 222 млн рублей. Это только по итогам работы мунземконтроля», — рассказал заместитель министра имущественных отношений Московской области Геннадий Герасимов.

По его словам, за последние три года в регионе удалось устранить самозахват на 9,5 тыс. участках.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.