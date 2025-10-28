В Подмосковье профосмотры прошли более 1,1 млн детей

С начала 2025 года в Подмосковье бесплатные профилактические осмотры прошли более 1,1 млн детей, они позволяют уточнить группу здоровья ребенка и своевременно выявить патологии. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Дети могут пройти профилактический осмотр как в поликлинике, так и образовательном учреждении, что особенно удобно для работающих родителей», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

По его словам, в случае выявления отклонений пациентов направляют на более углубленную диагностику. Ознакомиться с результатами обследования можно будет на региональном портале госуслуг «Здоровье» в течение 45 дней.

