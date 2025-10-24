В Подмосковье произвели почти 250 тыс. тонн макаронных изделий
Более 216 тыс. тонн макаронных изделий произвели в Подмосковье
Фото: [istockphoto.com/morgan23]
По итогам восьми месяцев 2025 года в Подмосковье произвели более 216 тыс. тонн макаронных изделий, что на 6,7% больше показателей аналогичного периода прошлого года. Об этом во Всемирный день макарон сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Регион входит в число лидеров по производству этой продукции и обеспечивает 52% всего объема в ЦФО и 21% – от общероссийского выпуска. Среди ведущих предприятий отрасли в регионе – ООО «Маревен Фуд Сентрал», ОАО «Байсад-Кашира» и ООО «ДОШИРАК КОЯ».
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о результатах в экспорте продукции АПК.