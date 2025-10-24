В Подмосковье произвели почти 250 тыс. тонн макаронных изделий

По итогам восьми месяцев 2025 года в Подмосковье произвели более 216 тыс. тонн макаронных изделий, что на 6,7% больше показателей аналогичного периода прошлого года. Об этом во Всемирный день макарон сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.