В Подмосковье произвели почти 300 тыс. тонн мяса птицы

В 2024 году в Подмосковье произвели более 255 тыс. тонн мяса птицы. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В ведомстве уточнили, что это более 20,3% от общего объема продукции, произведенной в Центральном федеральном округе (ЦФО) и 7,4% — от общероссийского объема. Среди крупных производителей Подмосковья — АО «Куриное царство», ООО «Элинар — Бройлер», ООО «ПТК — Мясопром».

В сообщении добавили, что всю мясную продукцию, которую продают в региональных магазинах и на ярмарках, регулярно проверяют на безопасность. В связи с этим жителям посоветовали покупать мясо птицы только в официальных точках.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что объем инвестиций в Подмосковье в 2024 году составил почти два триллиона рублей.