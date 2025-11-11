В Подмосковье производители увеличили объем производства кофе

По итогам девяти месяцев 2025 года в Подмосковье произвели 15,7 тыс. тонн кофе, что на 14,3% больше показателя прошлого года. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

На долю региона приходится более 44,1% от общего объема производства кофе в Центральном федеральном округе и 24,1% – от общероссийского объема. Среди ведущих производителей отрасли в ведомстве выделили ЗАО «Московская кофейня на паяхъ», ООО «ФРЭШ КОФЕ», ООО «МАЙ» и ООО «Арабика».

В сообщении добавили, что в Подольске завершили первый этап строительства производственного комплекса по выпуску кофейной продукции, компания ООО «Арабика» вложила в инвестиционный проект 1,9 млрд рублей.

