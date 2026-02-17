В воскресенье, 22 февраля, спортивно-патриотический клуб ЯРОПОЛК проведет ежегодную международную акцию «Быть здоровым — это модно!», посвященную Году единства народов России, более чем в 60 городах России и 10 дружественных странах в формате телемоста. Главная площадка акции — Красногорск, площадь ДК «Подмосковье», сообщает Министерство информации и молодежной политики Московской области.

В рамках акции тысячи участников и зрителей смогут одновременно видеть друг друга и почувствовать единство через спорт и здоровый образ жизни. Их ждет массовое обливание холодной водой, в котором может принять участие любой желающий старше пяти лет, зимний турнир по многоборью ГТО (силовой комплекс), спортивная и интерактивная программа, а также бесплатная полевая кухня. Зарегистрироваться для участия можно здесь.

