В Подмосковье пройдет бесплатный вебинар для начинающих предпринимателей

В среду, 19 марта, подмосковный центр «Мой бизнес» проведет бесплатный онлайн-вебинар «Самозанятость или ИП — что выбрать?» для начинающих предпринимателей. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Участникам дадут экспертные рекомендации по выбору оптимальной организационно-правовой формы для своего дела. В качестве спикера перед ними выступит директор службы организации привлечения и поддержки самозанятых управления «Государственные услуги и сервисы для бизнеса» Банка ВТБ Роман Титов. Зарегистрироваться для участия можно здесь.

Напомним, что поддержку предпринимателям в регионе оказывают в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Узнать подробнее о планируемых тренингах, вебинарах и программах обучения можно на инвестиционном портале региона.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что объем инвестиций в Подмосковье в 2024 году составил почти два триллиона рублей.

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