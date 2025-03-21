В Подмосковье пройдет бесплатный вебинар об экспорте в Ирак

Подмосковные предприниматели смогут принять участие в бесплатном онлайн-вебинаре «Экспорт в Ирак. Специфика и возможности рынка» в понедельник, 24 марта, его организует областной Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности (Фонд поддержки ВЭД МО). Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Участниками могут стать субъекты малого и среднего предпринимательства, зарегистрироваться для этого можно здесь. В качестве спикера выступит генеральный директор компании «AL RAIED EXPORT — Москва» Юлия Куварзина, она расскажет об экономической ситуации, основных направлениях торговли, возможностях для развития бизнеса и не только.

Напомним, что поддержку бизнеса в регионе оказывают в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что благодаря трансформации ЦСС площадь вводимых объектов увеличилась в 1,5 раза.

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