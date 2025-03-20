В Подмосковье пройдет благоустройство студенческого сквера филиала РГГУ

Администрации городского округа Домодедово передали в безвозмездное пользование земельные участки, на которых проведут благоустройство сквера для студентов домодедовского филиала Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ), общая площадь земли составляет более 2,2 тыс. кв. м. Об этом сообщает Министерство имущественных отношений Московской области.

Работы планируют завершить к началу нового учебного года. На переданном участке находятся заброшенное футбольное поле и действующая спортивная площадка, здесь планируют создать современное пространство для спорта и отдыха. Для студентов обустроят спортивную площадку с современным покрытием и спортивным инвентарем для игр, а также зоны со скамейками и навесами.

В ведомстве уточнили, что этот филиал является одним из крупнейших филиалов РГГУ, в нем ежегодно обучают более 1,8 тыс. студентов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе продолжат уделять внимание благоустройству парков и лесопарков.