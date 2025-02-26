В Подмосковье пройдет фестиваль-форум «О спорт, ты МИР!»

«Представители «Колесницы» защищают права инвалидов-колясочников в нашем Подмосковье, помогают с реабилитацией. Мы всегда стараемся поддерживать такие организации, в том числе и в рамках нашего грантового конкурса, который мы проводим совместно с Фондом президентских грантов. Так в этом году организация на полученную субсидию проведет фестиваль-форум «О спорт, ты МИР!», — отметила министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.