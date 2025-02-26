В Подмосковье пройдет фестиваль-форум «О спорт, ты МИР!»
Фестиваль-форум «О спорт, ты МИР!» проведут в Московской области
Фото: [Министерство информации и молодежной политики МО]
В четверг, 27 февраля, в подмосковном Пушкино пройдет фестиваль-форум «О спорт, ты МИР!», его проведут в рамках проекта «ЖИТЬ АКТИВНО!», который включает в себя интеграционные мероприятия с участием инвалидов-колясочников, паралимпийцев и семей участников специальной военной операции. Фестиваль организует областная общественная организация инвалидов «Колесница» при поддержке Министерства информации и молодежной политики Московской области.
«Представители «Колесницы» защищают права инвалидов-колясочников в нашем Подмосковье, помогают с реабилитацией. Мы всегда стараемся поддерживать такие организации, в том числе и в рамках нашего грантового конкурса, который мы проводим совместно с Фондом президентских грантов. Так в этом году организация на полученную субсидию проведет фестиваль-форум «О спорт, ты МИР!», — отметила министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.
Мероприятие пройдет на территориях «Центральный Атриум» и «Просторум» ТРЦ «Акварель. Для гостей подготовят концертную программу, показательные выступления спортсменов, соревнования по бочче, джакалу, корнхоллу и напольному керлингу, выставку ТСР и спортивного оборудования, панельную дискуссию с участниками паралимпиад, мастер-классы по паралимпийским дисциплинам и не только.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.
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