В Подмосковье пройдет фестиваль профессиональных оркестров русских народных инструментов «Ступино Фолк Фест»

Во Дворце культуры города Ступино с 27 февраля по 1 марта будет проходить V открытый фестиваль профессиональных оркестров русских народных инструментов «Ступино Фолк Фест», его приурочат к 50-летнему юбилею оркестра русских народных инструментов «Мелодии России» Ступинской филармонии. Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

Посетителей ждет выступление оркестров русских народных инструментов и исполнителей из разных регионов России, на сцене прозвучат произведения как известных авторов, так и молодых представителей культуры страны. Кроме того, в программу включено выступление дважды Краснознаменного ордена Красной Звезды академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени А. В. Александрова и не только.

Инициатором проведения фестиваля стал заслуженный артист Московской области, художественный руководитель оркестра русских народных инструментов «Мелодии России» Алексей Вячеславович Сысоев. Узнать другие подробности можно на сайте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев пригласил жителей и гостей региона на уникальные выставки, которые пройдут в области зимой.

*Возрастное ограничение 6+