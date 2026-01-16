В Подмосковье пройдет региональный отборочный этап Всероссийского фестиваля «Наследие нации»

Региональный отборочный этап третьего Всероссийского фестиваля «Наследие нации» пройдет в Подмосковье. Мероприятие проведут 21 февраля во Дворце культуры имени Воровского в Раменском.

До этого в Подмосковье прошел фестиваль современного искусства «Перезагрузка». Его посетили около 18 тыс. человек, сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Организатор фестиваля «Наследие нации» — АНО «Центр поддержки развития культурно-образовательных программ «Наследие нации».

Основная задача проекта — развитие интереса к изучению культуры народов России через творчество и культурно-образовательные программы детей и молодежи, укрепление межкультурных связей между регионами.

Финал второго фестиваля прошел в декабре 2025 года в Мытищах. В нем приняли участие представители 23 регионов страны, в том числе Подмосковья. Общее количество участников в финале составило более 1,2 тыс. человек. Десять высших наград в разных номинациях были вручены победителям из Тверской, Московской, Воронежской, Тульской, Владимирской, Брянской, Рязанской и Ивановской областей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о планируемых культурных мероприятиях этой зимы.