В предстоящие выходные, 8 и 9 марта, в Подмосковье пройдет серия акций по раздельному сбору отходов. Об этом сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Так, в субботу мероприятие проведут на улице Германа Титова, д. 14к1 в Химках, Римском проезде, д. 5 с1, поселке Развилка, д. 29а, поселке Совхоза им. Ленина, д. 20б, в пригороде Лесное (Литературный бульвар, д. 5), а также Новомолоковском бульваре, д. 10 в Ленинском округе. В воскресенье сборы организуют на улице Мира, д. 32/2 в Мытищах, в микрорайоне Голландский квартал, д. 26, к. 2 в Ивантеевке и на улице Германа Титова, д. 14к1 в Химках.

В ведомстве напомнили, что участникам акции нужно заранее подготовить все отходы к сдаче. Им рекомендуют отсортировать их по фракциям, а также очистить и высушить.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье работают горячая линия и портал по вопросам вывоза строительных отходов.