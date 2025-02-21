В Подмосковье пройдет серия акций по раздельному сбору отходов

В выходные, 22 и 23 февраля, подмосковные волонтеры проведут серию акций по раздельному сбору вторичных ресурсов. Об этом сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Так, например, в субботу мероприятия пройдут по адресам Римский проезд, д. 5, с. 1, поселок Развилка, д. 29а, поселок Совхоза им. Ленина, д. 20б, пригород Лесное, Литературный бульвар, д. 5, Новомолоковский бульвар, д. 10, Видное, д. Сапроново, Купелинка, квартал Северный, д. 17 и Белокаменное шоссе, д. 3, ЖК «Видный» в Ленинском округе. В Химках его проведут по адресу ул. Германа Титова, 14, к.1, в Одинцово — Кубинка, поселок Старый городок, ул. Школьная, д. 25, поселок Часцы, д. 11, Дубки, ул. Дениса Давыдова, д. 1, Звенигород, ул. Ленина, д. 30 и так далее.

В ведомстве уточнили, что подобные акции в регионе проводят регулярно, принять участие в них могут все желающие.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье работают горячая линия и портал по вопросам вывоза строительных отходов.