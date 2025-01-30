В Подмосковье пройдет турнир «Лед надежды нашей»

В Подмосковье на базе конькобежного центра «Коломна» пройдут традиционные Всероссийские соревнования «Лед надежды нашей», в них примут участие более 500 конькобежцев. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Соревнования приурочили празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Спортсмены примут участие в личных соревнованиях на дистанциях 50 м и 100 м в зависимости от возраста. В этот раз состязания проведут в 32 субъектах России, суммарно участниками станут более 12 тыс. человек.

Мероприятие пройдет в рамках госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта».Организаторами выступили Минспорт России, ООО «Союз конькобежцев России», областной Минспорт, РОО «Федерация Московской области по конькобежному спорту».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в 2025 году построят три новых ФОКа.

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