В Подмосковье пройдет вебинар, посвященный переходу из найма в предпринимательство

Начинающие подмосковные предприниматели смогут посетить бесплатный онлайн-вебинар «Из найма в предпринимательство: план действий по переходу», который организует областной центр «Мой бизнес» в среду, 19 февраля. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Участникам расскажут, какой опыт работы в найме пригодится для будущих предпринимателей, как составить план первых шагов, нужно ли при этом уходить с текущей работы и не только. В качестве спикера перед ними выступит психолог, карьерный коуч, HR-эксперт с 16-летним опытом работы Анастасия Черменина. Зарегистрироваться для участия можно здесь.

Напомним, что поддержку бизнесу в регионе оказывают в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Узнать подробнее о тренингах, вебинарах и программах обучения можно на инвестиционном портале региона.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что объем инвестиций в Подмосковье в 2024 году составил почти два триллиона рублей.

*Возрастное ограничение 18+